BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 13 Ocak 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 13 Ocak 2024 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 13 Ocak 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 13 Ocak 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D 'de ne var?

20:00 Taşıyıcı 2

FOX TV'de ne var?

20:00 Bambaşka Biri

STAR TV'de ne var?

20:00 Eyvah Babam

TV8'de ne var?

20:00 Survivor

TRT 1'de ne var?

20:00 Gönül Dağı

ATV'de ne var?

20:00 Kardeşlerim

SHOW TV'de ne var?

20:00Güldür Güldür Show

13 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:30 Kara

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Kara

05:30 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Safir

13:00 Kardeşlerim

16:05 Yıldızlar Bana Uzak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

03:00 Kuruluş Osman

05:30 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Üç Kız Kardeş

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Yargı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)

21:45 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)

23:30 Suçlu (Yabancı Sinema)

01:30 Suçlu (Yabancı Sinema)

03:15 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Yabani

14:15 Şahane Hayatım

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bambaşka Biri

00:15 Kirli Sepeti

03:00 Adım Farah

05:30 Kefaret

06:15 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Arı Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)

11:20 Yerli Dizi Tekrar

13:30 Sakla Beni

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

18:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

23:45 Sakla Beni

02:45 Kiralık Aşk

04:45 Fazilet Hanım ve Kızları

06:30 Arı Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Çarkıfelek

03:30 Cevap Ver Türkiye

05:00 Aşka Düşman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:40 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Lingo

14:10 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Teşkilat

04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:10 Hayallerinin Peşinde

05:50 Kapanış