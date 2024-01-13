BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
13 Ocak 2024 Cumartesi günü TV yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı soruları gündeme geliyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 kanallarının yayın akışlarına göre; Taşıyıcı 2, Bambaşka Biri, Eyvah Babam, Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show gibi popüler diziler ve programlar ekranlarda olacak.
Bugün hangi diziler var ve 13 Ocak 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 13 Ocak 2024 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 13 Ocak 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 13 Ocak 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
KANAL D 'de ne var?
20:00 Taşıyıcı 2
FOX TV'de ne var?
20:00 Bambaşka Biri
STAR TV'de ne var?
20:00 Eyvah Babam
TV8'de ne var?
20:00 Survivor
TRT 1'de ne var?
20:00 Gönül Dağı
ATV'de ne var?
20:00 Kardeşlerim
SHOW TV'de ne var?
20:00Güldür Güldür Show
13 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:30 Kara
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Kara
05:30 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Safir
13:00 Kardeşlerim
16:05 Yıldızlar Bana Uzak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
03:00 Kuruluş Osman
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Üç Kız Kardeş
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Yargı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)
21:45 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)
23:30 Suçlu (Yabancı Sinema)
01:30 Suçlu (Yabancı Sinema)
03:15 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Yabani
14:15 Şahane Hayatım
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bambaşka Biri
00:15 Kirli Sepeti
03:00 Adım Farah
05:30 Kefaret
06:15 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Arı Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)
11:20 Yerli Dizi Tekrar
13:30 Sakla Beni
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
18:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
23:45 Sakla Beni
02:45 Kiralık Aşk
04:45 Fazilet Hanım ve Kızları
06:30 Arı Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Çarkıfelek
03:30 Cevap Ver Türkiye
05:00 Aşka Düşman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:40 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Lingo
14:10 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:10 Hayallerinin Peşinde
05:50 Kapanış