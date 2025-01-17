BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 17 Ocak Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü. Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Müge Anlı'da cinayet sarmalının bir düğümü daha çözüldü. Sabri Önel sorguda Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Sabri'nin neden öldürdün sorusuna "bana yap dediler ben de yaptım" dediği belirtildi. Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf eden ve kasten adam öldürme suçundan tutuklanan Sabri Önel için yolun sonu Çanakkale E Tipi Kapalıcezaevi oldu.

Katil zanlısının eşi canlı yayında... Cinayet sarmalı ile ilgili ne kadar bilgi sahibi?

Naciye Hanım hiçbir şey bilmediğini her şeyi burada öğrendiğini dile getirdi. Müge Anlı itiraf haberini verdiğinde herkesin yüzüne baktığını, Ayşe ve Aysun'un ağabeyi için üzüldüğünü, Naciye'nin ise hiç tepki vermediğini ifade etti.

Çilem'in kardeşi olduğunu düşünen izleyici... ''Üzerindeki not babamın yazısına çok benziyor''

"Üzerindeki not babamın yazısına çok benziyor, Çilem bizim kardeşimiz olabilir" diyen Abdurrahman Bey, yayına bağlandı. Konuşmasında Çilem'in bırakıldığı mahallenin kendi evlerine çok yakın olduğunun da altını çizdi.

Biri hamile eşini diğeri hasta kocasını terk etti. ''Kayınbiraderi ile fotoğrafını profil fotoğrafı yaptı''

Revşan ve Oğuz'a ait olan 2015 yılında çekilmiş bir fotoğraf yayınlandı. Müge Anlı bu fotoğrafın profil fotosu yapıldığını söyledi. Oğuz Çelik'in eşi yayına bağlandı. Revşan da ''Oğuz'un da Nazmiye'den boşanıp boşanmaması beni ilgilendirmiyor" dedi.

Dişçiye gitmek için çıktı bir daha geri dönmedi. Fatma Sakarya ve bir milyon 700 TL'den haber yok.

Annesinin derin dondurucuda sakladığı Hac parası ile kaçan Fatma Sakarya'ya ulaşılamıyor. Fatma Sakarya'nın bir milyon 700 Bin TL ile kayıplara karıştığı konuşuldu.

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