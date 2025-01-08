BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 8 Ocak Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Çözülen düğümler, olaylar silsilesi ve iddialar... Cinayet sarmalında öldürüldüğü düşünülen 2 kadın.

Nezaket Kışı'nın Adil ile evli olduğu, Nihat'ın ise Nezaket Uyur'un katillerinden biri olduğu belirtildi. Zekiye'nin kocasından kurtulmak istediği, bunun üzerine kardeşlerden Mustafa'nın 1992 yılında halasının kocası Ramazan'ı öldürdüğü, kardeşlerin bunun karşılığında para istediği, vermeyince 2006 yılında Zekiye Halanın Çanakkale'de şüpheli şekilde kaybolduğu anlatıldı.

''Nezaket'i asit kuyusuna attıklarını söylediler''

Gizli tanık Adil'in "Topal Salim'in kızı Nezaket gibi asit kuyusuna atarız. Cesedini bile kimse bulamaz" diyerek tehditler savurduklarını açıkladı. Gizli tanık, Adil'in Nezaket'in uygunsuz videosunu çekerek "Nezaket başkasına kaçtı, uygunsuz bir kadın" diyerek yalanlar savurduğunu, insanları da buna inandırdığını açıkladı.

İddiaların odağındaki kardeşlerden biri canlı yayında... Cinayet sarmalında 3 kadına ne oldu?

Mustafa Önel, namusu kirlendiği için Nezaket Kışı'nın ailesinin onu öldürme kararı aldıklarını iddia etti. Mustafa Önel, Adil ve Nezaket arasında evlilik olmadığını ileri sürdü. Kenan, Davut ve Neriman kardeşler, Mustafa, Adil ve Nihat kardeşlerin Nezaket'i öldürdüğünü ileri sürdü.

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