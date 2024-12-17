BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 17 Aralık Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

İnandığı tılsımı ile evinden ayrıldı. Sıla'nın annesi Nazlı Çiğdem bulundu.

Kayıp anne Nazlı Çiğdem bulundu. Anne kız canlı yayında yüzleşti. Nazlı Hanım evden kaçmadığını, kayıp olmadığını yeri yurdunun belli olduğunu, 15 gün kafasını dinledikten sonra geri dönmeyi planladığını dile getirdi.

Kaybının 13. Gününde Müge Anlı'da bulundu. 15 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.

15 yaşındaki Tuana İğrek 3 Aralık günü İstanbul Esenyurt'tan kaybolmuş, annesi Tuğba İğrek onu aramak için stüdyoya gelmişti. 15 yaşındaki çocuk bulundu. Devlet koruması altına alındı.

Kaybının 9. Gününde acı haber geldi. Bir su kanalının kenarında ölü bulundu.

Yürüyüşe çıkıp sırra kadem basan Hayati Çakır'dan kaybının 9. gününde acı haber geldi. Bir su kanalının kenarında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı da olay yerine geldi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi incelenmesi için adli tıp kuruluna götürüldü.

Kendisinden şüphelenen çocukları ile yüzleşiyor. 4 çocuk annesi cinayet kurbanı mı?

Annesi Nezakat Uyur'u babasının öldürdüğünü iddia eden Habibe Bığrık, cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Annesi Nezakat'in 2005'ten beri kayıp olduğunu annesini öldürenin içki içip şiddet uygulayan babası olduğunu iddia etti. Canlı yayına katılan üç kız kardeş babalarıyla yüzleşti.

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