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BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 11 Aralık ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 11 Aralık Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seda Karar'ın kaybında maske düştü, çember daraldı. Arkadaşı 'kasten öldürme' şüphesi ile gözaltında.

Henüz 19 yaşındayken kaybolan Seda Karan'ın esrarengiz kaybı. Şüphe okları ise Seda'nın kaybolduğu dönemde sevgilisi olan Gökhan Kayak'ın üzerine çevrildi. Gökhan Kayak olayın yaşandığı Hatay İskenderun'a doğru yola çıkarıldı. İskenderun'a ulaşan Gökhan Kayak ilk olarak sağlık kontörlü için hastaneye getirildi ardından gözaltına alındı.

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

Ölü olarak biliniyordu 17 sene sonra yaşadığı öğrenildi. İbrahim Şahin'e dön çağrısı...

2 çocuk babası olan demir ustası İbrahim Şahin, 2002 yılında İstanbul'da kayıplara karışmıştı. Yıllardır kayıp olarak aranan İbrahim Şahin hakkında 2023 yılında gaiplik kararı verildi. 17 yıldır hiçbir yerde bulunamayan İbrahim Şahin'in hayatta olduğu ortaya çıktı. Çocukları, 2 Aralık'ta mahkemeden aldıkları şikayet dilekçesi ile babalarının yaşadığını öğrendi.

Evlendi, 24 saat geçmeden terk edildi. 'Bir milyon 100 bin TL'mi kaptırdım'

Tek hayalinin mutlu bir yuva kurmak olduğunu anlatan Asım Keskin, aracı vasıtasıyla tanıştıklarını, onu görüp beğendiğini, hatta 150 bin lira başlık parası bile verdiğini, evlendikten 24 saat sonra ise karısı Hatice'nin para ve altınları alarak kaçtığını açıkladı. 30 gramdan 5 bilezik, 1 Osmanlı turası, alyans yüzük, baget yüzük, gram altın aldığını, tüm ziynet eşyaların maddi değerinin yaklaşık 800 Bin lira olduğunu, 20 bin lira süt ev aracı parası verdiğini, başlık parası vs hepsi içinde bir milyon 100 TL dolandırıldığını açıkladı.

ATV CANLI İZLE

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