Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM'in İmralı heyetiyle CHP arasındaki görüşme başladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile hekimleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen grev, vatandaşların aklında pek çok soruya yol açtı. Özellikle "Bugün aile hekimleri grevde mi?" ve "7 Ocak Salı sağlık ocakları kapalı mı?" gibi soruların cevapları merak ediliyor. Grev kapsamında aile sağlığı merkezlerinde sağlık hizmetlerinin aksayacağı belirtiliyor.

7 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek grev, aile hekimlerinin çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili taleplerini gündeme taşıyor. Grev nedeniyle sağlık ocaklarının büyük bir kısmında hizmetlerin durması bekleniyor. Aile hekimleri grev kararı ile ilgili açıklamalarında, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Peki, 7 Ocak'ta sağlık ocakları tamamen kapalı mı olacak? Sağlık ocaklarındaki durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, bölgesel duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı sağlık ocakları kapalı mı?

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Daha önce de iki kez iş bırakan aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı?

7 OCAK SALI SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün boyunca hizmet vermeyecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek verecek.

Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

"Dişlerini kıracağım" tehdidi eski başkana pahalıya patladı
img

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden
img

Kendisini tebrik etmek isteyen o ismi görmezden geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Arda Güler'in şov yaptığı maçta gözlerden kaçan Mbappe detayı

Arda'nın şov yaptığı maçta gözlerden kaçan detay
Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor

Altın fiyatları uçurumun kenarında

Son Dakika Haberleri

Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.