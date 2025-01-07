7 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek grev, aile hekimlerinin çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili taleplerini gündeme taşıyor. Grev nedeniyle sağlık ocaklarının büyük bir kısmında hizmetlerin durması bekleniyor. Aile hekimleri grev kararı ile ilgili açıklamalarında, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Peki, 7 Ocak'ta sağlık ocakları tamamen kapalı mı olacak? Sağlık ocaklarındaki durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, bölgesel duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı sağlık ocakları kapalı mı?

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Daha önce de iki kez iş bırakan aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

7 OCAK SALI SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün boyunca hizmet vermeyecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek verecek.