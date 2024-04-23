BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS...
BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargo hizmetlerinin durumu merak konusu oldu. PTT, MNG, Sürat ve Trendyol Express gibi kargo firmalarının 23 Nisan'da çalışıp çalışmadığına dair bilgiler araştırılıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması halinde kargolar açık mı, kapalı mı konusu gündeme geldi. 22 Nisan ve 23 Nisan'da kargo hizmet veriyor mu merak ediliyor. 22-23 Nisan kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? Detaylar haberimizdedir… BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS...
23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
2024 yılının 22 Nisan Pazartesi gününde, kargo hizmetleri tam gün boyunca devam edecek. 23 Nisan'da resmi tatil olması sebebiyle, kargo firmaları kapalı olacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
- 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı