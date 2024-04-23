23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması halinde kargolar açık mı, kapalı mı konusu gündeme geldi. 22 Nisan ve 23 Nisan'da kargo hizmet veriyor mu merak ediliyor. 22-23 Nisan kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? Detaylar haberimizdedir… BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS...

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2024 yılının 22 Nisan Pazartesi gününde, kargo hizmetleri tam gün boyunca devam edecek. 23 Nisan'da resmi tatil olması sebebiyle, kargo firmaları kapalı olacak.

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