Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "BUGÜN hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İSTANBUL17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul şehrinde 10 ARALIK 2023 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 11 dereceyi gösteriyor. 17 ARALIK 2023 Pazartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Aralık 2023 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek. 13 Aralık 2023 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 14 dereceyi bulacak. 14 Aralık 2023 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL 17 ARALIK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU