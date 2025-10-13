Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Kamuoyunda son dönemlerde ismi sıkça duyulan siyasi isimlerden biri olan Buğra Kavuncu, hem iş dünyasındaki tecrübesi hem de İyi Parti'deki aktif rolüyle dikkat çekiyor. Gerek siyaset sahnesindeki yükselişi, gerekse uluslararası deneyimi ile merak edilen Buğra Kavuncu hakkında "Kaç yaşında?", "Nereli?", "Siyasi ve iş kariyeri nasıl şekillendi?" gibi sorular araştırılıyor. İşte Buğra Kavuncu'nun hayatı, eğitimi ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Saltuk Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanıdır. 1973 yılında Ankara'da doğmuş olan Kavuncu, siyasi kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da önemli görevler üstlenmiştir. Üniversite eğitimi sonrası yurtiçi ve yurtdışında satış, pazarlama ve yatırım alanlarında faaliyet göstermiş; çok uluslu şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunmuştur.

Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almış, çok dilli yapısıyla farklı kültürler arasında köprü kurabilen bir isimdir. 2018 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olarak atanmış ve partide önemli görevler üstlenmiştir.

BUĞRA KAVUNCU KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Buğra Kavuncu, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Bu yaşına kadar geniş bir akademik ve profesyonel deneyim biriktirmiş, hem Türkiye'de hem de yurtdışında farklı sektörlerde önemli görevler üstlenmiştir.

BUĞRA KAVUNCU NERELİ?

Aslen Adana'nın Ceyhan ilçesinden olan Buğra Kavuncu, doğum yeri olarak Ankara'yı gösterir. Baba tarafından Adana Ceyhanlıdır ve eğitim hayatının büyük kısmını Ankara'da tamamlamıştır.

BUĞRA KAVUNCU KARİYERİ

Kariyerine 1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde genç bir girişimci olarak başlayan Kavuncu, burada ortaklarıyla kurduğu şirketi büyüterek Orta Asya'da tanınan bir marka haline getirmiştir. 2006 yılında BASF şirketinde profesyonel iş hayatına adım atan Kavuncu, burada farklı üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş ve 13 yıl boyunca Orta Asya ile yaklaşık 3 yıl İsviçre'de görev yapmıştır.

2016 yılında Türkiye ve Azerbaycan CEO'su olduğu çok uluslu bir firmadan 2018'de ayrılarak siyasi kariyerine odaklanmıştır. Ayrıca, İngilizce, Rusça ve Kazakça bilen Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.