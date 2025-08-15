BUDO seferleri iptal! Bursa-İstanbul seferleri iptal mi edildi?

BUDO seferleri iptal! Bursa-İstanbul seferleri iptal mi edildi?
Güncelleme:
"BUDO seferleri iptal mi edildi?" sorusu, özellikle İstanbul ve Bursa arasında deniz yolculuğu yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa- İstanbul ve Yalova arasında yapılması planlanan 10 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini duyurdu. "Bursa- İstanbul seferleri iptal mi?" sorusunun cevabı, BUDO'nun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamayla netlik kazandı. Güney Marmara'da etkili olan sert rüzgar ve dalga nedeniyle deniz ulaşımı geçici olarak durduruldu. Peki, Bursa- İstanbul seferleri iptal mi edildi? Bursa- İstanbul BUDO seferleri bugün iptal mi? İşte detaylar...

BURSA-İSTANBUL SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

500
