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Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

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2024 Yerel Seçimlerinde Buca Belediyesi'nin hangi partiden olduğu merak konusu oldu. Peki, Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Buca yerel seçim sonuçları!

Buca Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 Buca yerel seçim sonuçları!

BUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Görkem Duman liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yerel seçimlerde büyük bir zafer elde etti. %41.84'lük oy oranıyla 119.081 oy alarak rakiplerini geride bıraktı. Rakibi Adnan Öztekin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (%37.05, 105.435 oy) ikinci sırada yer alırken, Suat Nezir İYİ Parti'den (%8.66, 24.669 oy) üçüncü oldu. Hurşi Ataman DEM Parti'den (%5.07, 14.455 oy), Mustafa Dinçer Zafer Partisi'nden (%3.06, 8.729 oy) ve Ümit Toker Yeniden Refah Partisi'nden (%1.2, 3.424 oy) diğer adaylar arasında yer aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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