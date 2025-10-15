Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Bir YouTube kanalında yayınlanan ve toplum değerlerini hiçe sayan gelin-kaynana programı büyük tepki topladı. Yayını izleyen birçok kişi, yetkililere seslenerek "Bu rezilliğe müdahale edin" çağrısında bulundu.
Son dönemlerde eleştiri toplayan yayınlara bir yenisi daha eklendi. Tepki çeken programın formatında bir kayınvalide, oğlu ve gelini yer alıyor. Oğlunun evlenmek istediği kadını beğenmeyen kayınvalide, gelin adayını 'sadakat testi'ne sokuyor. Gittiği bir ortama hiç tanımadığı bir erkeği göndererek kızı denemeye çalışan kayınvalide, program boyunca olan biteni kameradan izliyor.
İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERİYOR
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran yayın için birçok kullanıcı, "Bu kadarına da pes" ve "Daha kötü bir kurgu programına denk gelmemiştim" yorumlarını yaptı. İzleyiciler, programın senaryolu olduğunu öne sürerek "Türk halkına hakaret niteliğinde bir yayın" olduğunu ifade etti.
Tepki çeken yayının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Trans bireyi gelin olarak tanıtıyorsunuz çok ayıp...
- Bu kadındeğilerkek...
- Kurgunun da kurgusunu yapmışsınız helal...
- Birileri bu rezilliğe dur desin.
- Toplum ne ara bu hale geldi?
- Her gün yeni rezillik... Bunlara kimse müdahale edemiyor mu?