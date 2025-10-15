Haberler

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Bir YouTube kanalında yayınlanan ve toplum değerlerini hiçe sayan gelin-kaynana programı büyük tepki topladı. Yayını izleyen birçok kişi, yetkililere seslenerek "Bu rezilliğe müdahale edin" çağrısında bulundu.

Son dönemlerde eleştiri toplayan yayınlara bir yenisi daha eklendi. Tepki çeken programın formatında bir kayınvalide, oğlu ve gelini yer alıyor. Oğlunun evlenmek istediği kadını beğenmeyen kayınvalide, gelin adayını 'sadakat testi'ne sokuyor. Gittiği bir ortama hiç tanımadığı bir erkeği göndererek kızı denemeye çalışan kayınvalide, program boyunca olan biteni kameradan izliyor.

Bu yayınlara neden müdahale edilmiyor? Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran yayın için birçok kullanıcı, "Bu kadarına da pes" ve "Daha kötü bir kurgu programına denk gelmemiştim" yorumlarını yaptı. İzleyiciler, programın senaryolu olduğunu öne sürerek "Türk halkına hakaret niteliğinde bir yayın" olduğunu ifade etti.

Bu yayınlara neden müdahale edilmiyor? Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Tepki çeken yayının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Trans bireyi gelin olarak tanıtıyorsunuz çok ayıp...
  • Bu kadındeğilerkek...
  • Kurgunun da kurgusunu yapmışsınız helal...
  • Birileri bu rezilliğe dur desin.
  • Toplum ne ara bu hale geldi?
  • Her gün yeni rezillik... Bunlara kimse müdahale edemiyor mu?
Haber YorumlarıBağdatlı:

oo böyle artık you tube tk tok o bu öteki işlerine takılırsanız devletin bunlarla uğraşmaktan başka işi kalmaz pavyonn kötüyse pavyona gitme kumar kötüyse oynama alkol berbatsa içme sistem bu yani açmazsın izlemezssin o kadar

Haber YorumlarıMete Halıcı :

Herşey " Ahlak Dökümü" denilen o dizi ile başladı. Televizyonlara sosyal medyaya ne hacet, çıkın caddelere sokaklara parklara bakın, üzülerek söylüyorum ki ülke berbat durumda. Bu gençler nereye gidiyor böyle.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
