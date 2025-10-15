Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Son dönemlerde eleştiri toplayan yayınlara bir yenisi daha eklendi. Tepki çeken programın formatında bir kayınvalide, oğlu ve gelini yer alıyor. Oğlunun evlenmek istediği kadını beğenmeyen kayınvalide, gelin adayını 'sadakat testi'ne sokuyor. Gittiği bir ortama hiç tanımadığı bir erkeği göndererek kızı denemeye çalışan kayınvalide, program boyunca olan biteni kameradan izliyor.

İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran yayın için birçok kullanıcı, "Bu kadarına da pes" ve "Daha kötü bir kurgu programına denk gelmemiştim" yorumlarını yaptı. İzleyiciler, programın senaryolu olduğunu öne sürerek "Türk halkına hakaret niteliğinde bir yayın" olduğunu ifade etti.

Tepki çeken yayının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;