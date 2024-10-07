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Bu kez konu kara para değil! Engin Polat'a hapis cezası

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Komşularını darp etmekle suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Komşularını darp etmek suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü. Mahkeme Engin Polat'ın cezasını erteledi.

KARA PARA AKLAMA DAVASINDA TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Bir başka davada kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Engin ve Dilan Polar çifti, bu davada açıklanan ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu davada Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Mahkeme tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı vermiş ve tutuksuz yargılanacak sanıklar için yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.

Bu kez konu kara para değil! Engin Polat'a hapis cezası
Kaynak: Haberler.com / Hukuk

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