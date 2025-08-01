Adaylar, Ösym'nin resmi sınav takvimini yakından takip ederek planlamalarını bu tarihlere göre yapıyor. Özellikle 2-3 Ağustos ÖSYM sınav takvimi kapsamında herhangi bir sınav olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. 2025 yılı için yayımlanan takvime göre bu hafta sonu için sınav bilgisi merak konusu oldu. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 2-3 Ağustos sınav takvimi ÖSYM!

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde herhangi bir merkezi sınav bulunmamaktadır. Bu tarihler, sınav açısından boş bir hafta sonu olarak dikkat çekiyor.

2-3 AĞUSTOS SINAV TAKVİMİ

Özellikle KPSS, ALES, YKS, DGS, MSÜ gibi sınavlara hazırlanan adaylar için kritik olan bu tarihlerde, ÖSYM'nin planladığı herhangi bir sınav yapılmayacak. 2-3 Ağustos ÖSYM sınav takvimi kapsamında herhangi bir oturum yer almamaktadır.