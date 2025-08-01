Bu hafta sonu sınav var mı? 2-3 Ağustos sınav takvimi ÖSYM!

Bu hafta sonu sınav var mı? 2-3 Ağustos sınav takvimi ÖSYM!
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2-3 Ağustos ÖSYM sınav takvimi, sınava hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Bu hafta sonu sınav var mı sorusu, üniversite, KPSS, ALES veya DGS gibi merkezi sınavlara hazırlananların en çok aradığı konulardan biri. Peki, 2-3 Ağustos tarihlerinde ÖSYM tarafından herhangi bir sınav yapılacak mı?

Adaylar, Ösym'nin resmi sınav takvimini yakından takip ederek planlamalarını bu tarihlere göre yapıyor. Özellikle 2-3 Ağustos ÖSYM sınav takvimi kapsamında herhangi bir sınav olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. 2025 yılı için yayımlanan takvime göre bu hafta sonu için sınav bilgisi merak konusu oldu. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 2-3 Ağustos sınav takvimi ÖSYM!

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde herhangi bir merkezi sınav bulunmamaktadır. Bu tarihler, sınav açısından boş bir hafta sonu olarak dikkat çekiyor.

Bu hafta sonu sınav var mı? 2-3 Ağustos sınav takvimi ÖSYM!

2-3 AĞUSTOS SINAV TAKVİMİ

Özellikle KPSS, ALES, YKS, DGS, MSÜ gibi sınavlara hazırlanan adaylar için kritik olan bu tarihlerde, ÖSYM'nin planladığı herhangi bir sınav yapılmayacak. 2-3 Ağustos ÖSYM sınav takvimi kapsamında herhangi bir oturum yer almamaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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