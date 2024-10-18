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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var?

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var?
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Bu hafta sonu (5-6 Ekim) hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF sınav takvimi gündeme geliyor. Sınava günler kala "Hafta sonu ne sınavı var?" sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. MEB sınav takvimi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav günleri merak ediliyor. Peki, Hafta sonu hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "19-20 Ekim'de ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) sınavı yapılacaktır.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var?

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim 2024 tarihinde saat 13:45'te yapılacaktır. Sınav başvuruları, 1 Ekim 2024 tarihinde saat 16:00'da başlamış olup, 10 Ekim 2024 saat 23:59'a kadar devam edecektir.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var?

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının aynı gün, 19 Ekim 2024 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var?

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM, 19 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavına ilişkin giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Açıklamada, sınava başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sınava girecekleri yerleri sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecekler.

YDS 2024/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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