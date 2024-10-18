Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var?

Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "19-20 Ekim'de ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) sınavı yapılacaktır.

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim 2024 tarihinde saat 13:45'te yapılacaktır. Sınav başvuruları, 1 Ekim 2024 tarihinde saat 16:00'da başlamış olup, 10 Ekim 2024 saat 23:59'a kadar devam edecektir.

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının aynı gün, 19 Ekim 2024 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM, 19 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavına ilişkin giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Açıklamada, sınava başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sınava girecekleri yerleri sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecekler.

YDS 2024/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ