Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ilgiyle takip ediliyor. Her hafta birbirinden başarılı sanatçıları konuk olan programın bu haftaki konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 24 Aralık Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuk kim var?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programının konukları merak ediliyor. Büyük ilgiyle takip edilen program her hafta izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Merak edilenler arasında ise bu haftaki konuklar yer alıyor. Peki, Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 24 Aralık Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuk kim var?

BU HAFTA ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Kanal D programı olan Şarkılar Bizi Söyler'in Cumartesi günü olan yayınına katılacak olan konuklar şöyle;

Tüdanya

Hakkı Bulut

Gökhan Güney

Bayram Şenpınar

Bayro Şenpınar

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SUNUCULARI KİMLER?

Fantezi müziğin iki güçlü kadın ve erkek vokali ile klarnetin ustası... Bir yanda Sibel Can ve Hakan Altun diğer yanda Hüsnü Şenlendirici... Üç büyük sanatçı, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği program için ilk kez Kanal D ekranında buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.