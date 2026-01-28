Haberler

Bu görüntüler vicdanları sızlattı! Ağzını telle bağlayarak ölüme terk ettiler

Güncelleme:
Ordu'dan tepki çeken görüntüler geldi. Kimliği belirsiz bazı şahıslar, kış ortasında bir eşeğin ağzını telle bağlayarak ölüme terk ederken; o anlar kameralara yansıdı.

Ordu'da dondurucu soğukların etkili olduğu bu günlerde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen hayvan işkencesi büyük infial yarattı.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Bir eşeğin ağzını telle bağlayarak ıssız bir bölgeye bırakan şahıslar, zavallı hayvanı açlık ve soğukla baş başa bıraktı.

O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kışın en sert günlerinde, savunmasız bir hayvanın bu şekilde ölüme mahkum edilmesi sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kişinin tepkisini çekti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
