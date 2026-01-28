Bu görüntüler vicdanları sızlattı! Ağzını telle bağlayarak ölüme terk ettiler

Ordu'da dondurucu soğukların etkili olduğu bu günlerde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen hayvan işkencesi büyük infial yarattı.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Bir eşeğin ağzını telle bağlayarak ıssız bir bölgeye bırakan şahıslar, zavallı hayvanı açlık ve soğukla baş başa bıraktı.

O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kışın en sert günlerinde, savunmasız bir hayvanın bu şekilde ölüme mahkum edilmesi sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kişinin tepkisini çekti.