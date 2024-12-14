Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir?

Sosyal medyada yayılan iddialar kimi zaman espri konusu oluyor kimi zaman ise yayılarak merak konusu haline gelerek gündeme dönüşüyor. Bugün sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar sonrası "Bu gece deprem olacak mı? Bu gece Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir?" gibi konuların araştırılmasına neden oldu. Vatandaşlar ise merak içinde deprem uzmanlarından açıklama bekliyor.

BU GECE DEPREM OLACAĞI İDDİASI NEDİR?

Kendisini "Öngörü, Durugörü, Gök Okuyucusu, Astroloji, Doğum Haritası" alanlarında bilgi sahibibirisi olarak tanımlayan bir kullanıcının bir süre önce yaptığı paylaşım bugün gündem oldu.

İddia sahibinin ifadelerinde 14 Aralık 2024 04:20 'de 7.1 şiddetinde Bursa'da deprem olup İstanbul'un da etkileneceği yer aldı.

Deprem uzmanlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Ortaya atılan iddianın bilimsel bir geçerliliği bulunmuyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı sözkonusu "deprem olacak" iddiaları içeren paylaşımlar sonrası X kullanıcısına halkı endişelendirdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

Ortaya atılan iddiaya sosyal medya kullanıcılarından bazılarının gösterdiği tepkiler:

- "Millet karavanlarda uyumaya gitmiş bu soğukta! Sıfır şaka ! Siz deli misiniz nesiniz!"

- "Ay bir tarafınızdan deprem olacak diye uydurup insanları germeyi ne zaman bırakırsınız tahminen?"

-"Delinin biri "Bu gece Bursa'da deprem olacak" diye kuyuya bir taş atmış herhalde :)) Bütün Whatsapp grupları teyakkuzda"