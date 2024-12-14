Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Trump'ın özel temsilcisi açıkladı: Rusya-Ukrayna savaşı birkaç ay içinde bitebilir
Trump'ın özel temsilcisi açıkladı: Savaş birkaç ay içinde bitebilir
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bugün Suriye'yi terk etsinler

Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir?

Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara bölgesinde bu gece saat 04:20 de 7.1 büyüklüğünde bir deprem olacağı yönünde yapılan spekülatif sosyal medya paylaşımları halkı endişelendirdi. Konu hakkında detaylı bilgi araştıran vatandaşların merak ettiği sorular ise yanıtsız kaldı. Deprem iddiaları ile ilgili olarak deprem uzmanları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayılan iddialar kimi zaman espri konusu oluyor kimi zaman ise yayılarak merak konusu haline gelerek gündeme dönüşüyor. Bugün sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar sonrası "Bu gece deprem olacak mı? Bu gece Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir?" gibi konuların araştırılmasına neden oldu. Vatandaşlar ise merak içinde deprem uzmanlarından açıklama bekliyor.

BU GECE DEPREM OLACAĞI İDDİASI NEDİR?

Kendisini "Öngörü, Durugörü, Gök Okuyucusu, Astroloji, Doğum Haritası" alanlarında bilgi sahibibirisi olarak tanımlayan bir kullanıcının bir süre önce yaptığı paylaşım bugün gündem oldu.

İddia sahibinin ifadelerinde 14 Aralık 2024 04:20 'de 7.1 şiddetinde Bursa'da deprem olup İstanbul'un da etkileneceği yer aldı.

Deprem uzmanlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Ortaya atılan iddianın bilimsel bir geçerliliği bulunmuyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı sözkonusu "deprem olacak" iddiaları içeren paylaşımlar sonrası X kullanıcısına halkı endişelendirdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir?

Ortaya atılan iddiaya sosyal medya kullanıcılarından bazılarının gösterdiği tepkiler:
- "Millet karavanlarda uyumaya gitmiş bu soğukta! Sıfır şaka ! Siz deli misiniz nesiniz!"
- "Ay bir tarafınızdan deprem olacak diye uydurup insanları germeyi ne zaman bırakırsınız tahminen?"
-"Delinin biri "Bu gece Bursa'da deprem olacak" diye kuyuya bir taş atmış herhalde :)) Bütün Whatsapp grupları teyakkuzda"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ünlü sanatçı gözaltında
img

İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
img

Canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de ortalık karıştı: Vekiller fiziki müdahalede bulundu, muhalefet salonu terk etti
Vekiller karşı karşıya geldi, muhalefet salonu terk etti
Hüseyin Yücel, canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıtı açıkladı
İşte İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıt
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi

Son Dakika Haberleri

Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 14 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.