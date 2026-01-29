Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım
Sedat Peker'e benzediğini iddia eden bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede gündem olurken, kullanıcıların yaptığı esprili yorumlar dikkat çekti.
- Sedat Peker'e benzediğini iddia eden bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video viral oldu.
- Videonun altındaki yorumlarda kullanıcılar, kişi için 'Sedat Temu', 'Sedat Popkek' ve 'Sedat Pekmez' gibi mizahi ifadeler kullandı.
- Video, kısa sürede sosyal medyanın gündem başlıkları arasına girdi.
Sedat Peker'e benzediğini öne süren bir şahsın sosyal medyada "Abarttığınız kadar olmadığınızı biliyorum, kıvırmak dansöz işidir. İtle çakalla işim olmaz. Aslanım ben aslan" notuyla paylaştığı video viral oldu.
YAPILAN YORUMLAR BOMBA
Görüntülerin altına yapılan yorumlarda mizah ön plana çıktı. Kullanıcılar, şahıs için "Sedat Temu", "Sedat Popkek", "Sedat Pekmez", "Pedat Şeker", "Sedat Pekemeyen" gibi ifadeler kullanırken, bazıları da "Saçlar Sezercik gibi ama", "Özcan Deniz'e daha çok benziyor" yorumlarını yaptı.
GÜNDEMDE KISA SÜREDE YER BULDU
Esprili yorumlarla birlikte video, kısa sürede sosyal medyanın gündem başlıkları arasına girdi. Paylaşım, benzerlik iddiası ve kullanıcı tepkileriyle dikkat çekti.