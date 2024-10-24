Bu akşam Hudutsuz Sevda var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bu akşam Hudutsuz Sevda dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizi severler tarafından büyük bir merakla sorgulanıyor. Hayranları, dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği hakkında kesin bilgi almak için güncel gelişmeleri takip ediyor. Özellikle dizinin önceki bölümlerinde yaşanan heyecan dolu olaylar ve karakterler arasındaki dramatik çatışmalar, izleyicilerin yeni bölümü sabırsızlıkla beklemesine neden oldu. Peki, Bu akşam Hudutsuz Sevda var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı?

BU AKŞAM HUDUTSUZ SEVDA VAR MI?

Fikret, Dursun'un beklenmedik ölümüyle ilgili ağır suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Zeynep ve Halil İbrahim arasında tansiyon giderek yükselir. Didem ve Kaan, Zeynep ve Halil İbrahim'i birbirinden ayırmak için gizli bir iş birliği yapar. Bu sırada İskender, kayıp paralarının izini sürmeye devam eder ve büyük bir hamleye hazırlanır. Fikret, bu suçlamaların üstesinden gelebilecek mi? Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki bağ kopacak mı? İskender'in planı kimi hedef alacak?

Hudutsuz Sevda 39. bölümüyle 24 Ekim Perşembe saat 20.00'de NOW'da yayınlanacak.

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