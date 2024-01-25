Bu akşam hangi diziler var? 25 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var?

25 Ocak tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. Televizyonda bugün hangi dizilerin yayınlanacağı ve hangi programların izleyici ile buluşacağı konusu, dizi ve program takipçileri tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak yapımlar sorgulatılıyor. İşte bu akşamın yayın akışı...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Aldatmak / Saat 20:00 / ATV

Hudutsuz Sevda / Saat 20:00 / Fox Tv

İnci Taneleri / Saat 20:00 / Kanal D

Kara / Saat 20:00 / Show Tv

Sakla Beni / Saat 20:00 / Star Tv