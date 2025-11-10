Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 10 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
10 Kasım 2025 Pazartesi akşamı, televizyon ekranları birbirinden popüler diziler ve ilgi çekici programlarla izleyicilerini bekliyor. Haftanın stresini ekran başında atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 10 Kasım yayın akışları belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 10 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

10 Kasım 2025 Pazartesi akşamı, televizyon izleyicilerini birbirinden ilgi çekici ve iddialı yapımlar karşılıyor. Haftanın yoğun gününü ekran başında sonlandırmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları açıklandı. Hangi kanalda hangi dizinin yayınlandığı ve akşam izlenecek programların detayları haberimizin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Kuruluş Osman
  • 23:30 – Kayıp Şehir

KANAL D

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Uzak Şehir
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 – İlk Bakış
  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 – Yasak Elma
  • 13:30 – En Hamarat Benim
  • 16:30 – Sahtekarlar
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20:00 – Atatürk
  • 22:30 – Kıskanmak

SHOW TV

  • 06:00 – Yeni Gelin
  • 08:15 – Bu Sabah
  • 10:00 – Sandık Kokusu
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Bereketli Topraklar
  • 22:45 – Yusuf & Yusuf

STAR TV

  • 07:00 – İstanbullu Gelin
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 – Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Batman Kara Şövalye Yükseliyor
  • 23:00 – Batman Kara Şövalye Yükseliyor

TRT 1

  • 06:00 – Kalk Gidelim
  • 08:45 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
  • 09:15 – Dolmabahçe'de O Sabah
  • 09:45 – Adını Sen Koy
  • 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Kod Adı Kırlangıç
  • 14:35 – Gönül Dağı
  • 17:45 – Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Cennetin Çocukları

TV8

  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 13:15 – MasterChef Türkiye
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye
