Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 24 Ocak TV'de bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam yani 24 Ocak 2025 Cuma günü, televizyon kanallarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı ve Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı soruları gündemde. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 24 Ocak TV'de bu akşam hangi diziler var? Detaylar haberimizdedir...

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI?

Eğer yayın akışında bir değişiklik yapılmazsa, bu akşam Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gibi iddialı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Bu hafta yaşanan yangın faciası nedeniyle kanallar, yayın akışında değişiklik yaparak yeni bölümler yerine tekrar bölümlerini yayınlamıştı. Bugün de benzer bir değişiklik yapılması durumunda, güncel bilgilere haberimizde yer verilecektir.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1 / 20.00 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"

Kanal D / 20:00 Arka Sokaklar

Star Tv / 20:00 Yalı Çapkını

Show Tv / 20:00 Kızılcık Şerbeti

ATV / 20:00 Zembilli

Tv8 / 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

NOW / 20.00 FETİH 1453