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BTK NEDİR? BTK'nın açılımı ne? BTK'nın görevi nedir?

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BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kısaltmasıdır. Bu kurum, Türkiye'deki telekomünikasyon, internet, radyo ve televizyon yayıncılığı alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla görevlidir. Ayrıca, sektörde rekabetin sağlanması, tüketicinin korunması ve yeni teknolojilerin teşvik edilmesi gibi konularda da sorumlulukları bulunmaktadır.

BTK'nın ne olduğu ve görevleri, sosyal medya platformlarına erişim engelinin ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor. BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türkiye'deki bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili düzenlemeleri ve denetimleri yürüten resmi bir devlet kurumudur. Peki, BTK nedir? BTK'nın açılımı ne? BTK görevi nedir?

BTK NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. 2813 sayılı, 5 Nisan 1983 tarihli Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli, 4502 sayılı kanun ile "Telekomünikasyon Kurumu" kurulmuştur. 5809 sayılı ve 10 Kasım 2008 tarihli, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir.

BTK NEDİR? BTK'nın açılımı ne? BTK'nın görevi nedir?

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BTK'NIN GÖREVİ NEDİR?

BTK'nın görevi iletişim sektöründeki standartları belirleyerek, sektördeki hizmetlerin adil, güvenli ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamakla sorumludur.

BTK NEDİR? BTK'nın açılımı ne? BTK'nın görevi nedir?

BTK'NIN AÇILIMI NEDİR?

BTK'nın açılımı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dur. Bu kurum, Türkiye'de bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki hizmetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili çeşitli görevleri üstlenir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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