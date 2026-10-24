BroadcastX 2026'nın organizatörleri konuştu: Sektör 15 yıl sonra yeniden buluştu

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"TÜRKİYE'DEKİ POTANSİYELİ GÖREREK HAREKETE GEÇTİK"

Expotime Fuarcılık Genel Müdürü Serkan Pul, BroadcastX 2026'nın ortaya çıkış sürecini anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde yayıncılık teknolojilerine yönelik fuarlar düzenlendiğini belirten Pul, Türkiye'nin de bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 15 yıl önce benzer bir fuar düzenlendiğini ancak organizasyonun devamının gelmediğini ifade eden Pul, sektördeki bu eksikliği gidermek amacıyla harekete geçtiklerini belirtti.

Pul, "Türkiye'de müşteri anlamında yüksek potansiyele sahip bir sektör olduğu için neden biz de böyle bir fuar gerçekleştirmeyelim diye düşündük." ifadelerini kullandı.

BroadcastX ile Türkiye'deki yayıncılık sektörüne yeni bir fuar kazandırdıklarını vurgulayan Pul, organizasyonun sektör profesyonellerini aynı çatı altında buluşturduğunu dile getirdi.

"15 YIL SONRA DÜZENLENEN FUARA YOĞUN TALEP VAR"

Expotime Fuarcılık Kurucu Ortağı Tayfun Metin ise BroadcastX 2026'nın ilk gününde beklentilerini karşılayan bir katılımla karşılaştıklarını söyledi.

Yaklaşık 15 yıllık aranın sektörde önemli bir fuar ihtiyacı oluşturduğunu belirten Metin, organizasyonun ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Fuar alanının girişinde uzun kuyruklar oluştuğunu ve içeride hareketli bir atmosfer yaşandığını anlatan Metin, katılımcı firmaların da organizasyondan memnun olduğunu belirtti.

Metin, "15 yıl sonra ilk defa yapılmasının verdiği bir etki var. Sektörde ciddi bir ihtiyaç oluşmuş. Yoğun talep var, gişelerde sıralar oluşmaya başladı." dedi.

Fuarın ilk gününü başarılı bulduklarını ifade eden Metin, organizasyonun kalan günlerinde de yoğun katılım beklediklerini söyledi.

BROADCASTX 2026 SEKTÖRÜN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Yayıncılık ve prodüksiyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaları, sektör profesyonellerini ve teknoloji üreticilerini bir araya getiren BroadcastX 2026, uzun bir aranın ardından Türkiye'de yeniden düzenlenen kapsamlı bir sektör buluşması olarak öne çıktı.

Organizasyonun yöneticileri Serkan Pul ve Tayfun Metin, fuarın ilk gününde gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken BroadcastX'in Türkiye'deki yayıncılık sektörünün gelişimine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Haberler.com