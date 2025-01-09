Üye Girişi
Haberler
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
İddia: Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!

Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın farklı yerlerinden uçak kazası haberleri gelmeye devam ediyor. Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından Brezilya'dan da bir uçak kazası haberi geldi. Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı?

Brezilya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sao Paulo'da gerçekleşen uçak kazasının görüntüleri yayınladı. Görüntülere göre özel bir uçak inişe geçmek üzereyken alev aldı. Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı?

BREZİLYA UÇAK KAZASI MI OLDU?

Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda inişe geçmek üzereyken alev aldı. Yaralı ve ölü bilgisiyle ilgili net bir bilgi yer almazken bazı iddialara göre iki kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yapılan açıklamalara göre, uçakta pilotun yanı sıra ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi bulunuyordu. Alevlerin sardığı uçaktan kurtarılan 4 yolcu hastaneye kaldırılırken, pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor
img

Takımın yıldızı antrenmana çıkmadı
img

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'ı görmeye katlanamadı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

Takımın yıldızı antrenmana çıkmadı
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Son Dakika Haberleri

Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne? Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi VİDEO? Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.