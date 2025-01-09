Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı?

Brezilya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sao Paulo'da gerçekleşen uçak kazasının görüntüleri yayınladı. Görüntülere göre özel bir uçak inişe geçmek üzereyken alev aldı. Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı?

BREZİLYA UÇAK KAZASI MI OLDU?

Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda inişe geçmek üzereyken alev aldı. Yaralı ve ölü bilgisiyle ilgili net bir bilgi yer almazken bazı iddialara göre iki kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yapılan açıklamalara göre, uçakta pilotun yanı sıra ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi bulunuyordu. Alevlerin sardığı uçaktan kurtarılan 4 yolcu hastaneye kaldırılırken, pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.