Haberler

"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt

'Boşanırken uyuşturucuya başladım' diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan fenomen Bilal Hancı ifadesinde sarsıntılı geçen boşanma sürecinde uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Hancı'nın bu sözlerine eski eşi Esin Çepni'den yanıt geldi. Çepni, "Aldatıldım. İzmir'den eskort getirip 1 hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım. Benim üzerime gelmeyin artık" dedi.

  • Bilal Hancı, kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti.
  • Bilal Hancı, uyuşturucu kullanmaya 2024 yılında Amsterdam'da başladığını belirtti.
  • Esin Çepni, Bilal Hancı'nın kendisini aldattığını ve İzmir'den eskort getirip bir hafta ev tuttuğunu ifade etti.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Hancı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti. Hancı, uyuşturucu kullanmaya 2024 yılında Amsterdam'da başladığını belirterek, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam'da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım" dedi.

ESİN ÇEPNİ: ALDATILDIM, ESKORT GETİRDİ

Bilal Hancı'nın bu sözlerine eski eşi Esin Çepni yanıt verdi. Çepni, "Aldatıldım. İzmir'den eskort getirip 1 hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti. Bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım. Benim üzerime gelmeyin artık." diyerek isyan etti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç