Borsa neden düştü? SON DAKİKA! 14 Kasım borsa bugün neden düştü?

Borsa neden düştü 14 Kasım 2025? BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki satışların etkisiyle günü negatif seyirde tamamladı. İşlem hacminin 104 milyar liraya ulaştığı günde endeks, önceki kapanışa göre 62,89 puan düşüş kaydetti.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ 14 KASIM?

Küresel piyasaların yönünü ABD Merkez Bankasına ilişkin beklentiler belirledi. Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin para piyasalarında gerilemesi, uluslararası risk algısını etkiledi. Bu görünüm, dünya genelindeki satış dalgasının güçlenmesine yol açarken BIST 100 endeksi de bu eğilimden bağımsız hareket etmedi. Endeks, kapanışa doğru bankacılık ve holding hisselerinde yoğunlaşan kayıplarla günü eksi bölgede tamamladı.

BIST 100 endeksi güne sınırlı bir dalgalanmayla başlamasına rağmen gün içinde artan satış baskısının etkisiyle 10.565,74 puana kadar geriledi. Bankacılık endeksindeki yüzde 0,61'lik kayıp ve holding endeksindeki yüzde 1,16'lık düşüş, endeksin genel görünümünü belirledi. Buna karşın sektörler arasında menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 2,37 ile en fazla yükselen grup oldu. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,23 ile iletişim olarak kayıtlara geçti.

ABD'de faiz indirimine yönelik ihtimallerin yeniden fiyatlanması, global piyasalarda belirsizlik algısını artırdı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık indirim yapma olasılığının yüzde 53,4'e gerilemesi, yatırımcıların risk alma eğilimini baskıladı. Analistler, ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasına karşın resmi kurumlardan gelecek veri akışına dair belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti. Bu gelişmeler, haftanın ikinci yarısında dalgalı görünümü güçlendirdi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi artış beklentisinin yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükselmesi takip edildi. Ekonomik verilerin yoğun olduğu haftaya girilirken bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi gibi göstergelerin yatırımcılar tarafından izleneceği ifade edildi. Analistler, teknik seviyelerde 10.450 ve 10.350 puanın destek, 10.650 ve 10.750 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.