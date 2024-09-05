Bolu deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Eylül Bolu nerede deprem oldu?

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BOLU DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'de deprem oldu. Kaynaşlı ilçesinde saat 19.47'de meydana gelen deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 5.5 kilometre derinliğindeki deprem kentte hasara yol açmadı.

Derinliği 5,5 kilometre olan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Sarsıntı saat 19.47'de kaydedildi.