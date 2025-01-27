Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi belli oldu!

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, yangının çıkış nedeni netleşmeye başlıyor. Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi nedir? soruları gündemde. Bolu yangınında kaç kişi tutuklandı? Detaylar haberimizdedir...

BOLU'DAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre, yangın otelin mutfağında kahvaltı hazırlığı sırasında çalışanların kızgın yağa su dökmesi sonucu çıktı. Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya ve oradan da çatıya sıçrayarak oteli kısa sürede sardı.

GRAND KARTAL OTEL'DE YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMEDİ?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek için yangın tüpü yerine su kullanınca alevler daha da büyüdü. Panikleyen çalışanların otelde kalanları uyarmak yerine dışarı kaçtıkları, bu sırada yangın alarmının da çalışmadığı bildirildi.

Restoranın bulunduğu 4. katta başlayan yangının, kısa sürede tüm binayı sardığı ifade edildi. Soruşturma derinleşirken, facianın detayları herkesi dehşete düşürmeye devam ediyor.

BOLU'DAKİ YANGINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı. Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.