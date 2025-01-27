Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi belli oldu!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının sebebi sonunda açığa çıktı. Grand Kartal Otel neden yandı ve Bolu'da neden yangın çıktı soruları gündemden düşmüyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Bolu'daki yangın neden çıktı?

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, yangının çıkış nedeni netleşmeye başlıyor. Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi nedir? soruları gündemde. Bolu yangınında kaç kişi tutuklandı? Detaylar haberimizdedir...

BOLU'DAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre, yangın otelin mutfağında kahvaltı hazırlığı sırasında çalışanların kızgın yağa su dökmesi sonucu çıktı. Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya ve oradan da çatıya sıçrayarak oteli kısa sürede sardı.

Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi belli oldu!

GRAND KARTAL OTEL'DE YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMEDİ?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek için yangın tüpü yerine su kullanınca alevler daha da büyüdü. Panikleyen çalışanların otelde kalanları uyarmak yerine dışarı kaçtıkları, bu sırada yangın alarmının da çalışmadığı bildirildi.

Restoranın bulunduğu 4. katta başlayan yangının, kısa sürede tüm binayı sardığı ifade edildi. Soruşturma derinleşirken, facianın detayları herkesi dehşete düşürmeye devam ediyor.

Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi belli oldu!

BOLU'DAKİ YANGINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi belli oldu!

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı. Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi belli oldu!

Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi belli oldu!

Bolu'daki yangın neden çıktı? Grand Kartal Otel'in yangın sebebi belli oldu!
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
img

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
img

Kız arkadaşı ile tartışma yaşayan genç hayatına son verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak

WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.