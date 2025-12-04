Haberler

Bolu'da köylüler ağır tonajlı araçlara karşı ayaklandı: Köyün giriş çıkışında lastik yaktılar

Bolu'da köylüler ağır tonajlı araçlara karşı ayaklandı: Köyün giriş çıkışında lastik yaktılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Ahmetbeyler köyünde, ağır tonajlı araçların geçişine karşı köy halkı isyan etti. Halk, bu araçların köydeki evlere ve yollara zarar verdiğini belirtti ve ayaklanma başlattı. Lastik yakarak tepkilerini gösteren köylüler, ilgili birimlerden yardım talep etti. Köy muhtarı, ağır tonajlı araçların hasar verdiği köy yollarının onarılacağını aktardı. Ayrıca, bu yol güzergahını kullanan öğrenci servislerinin ve öğrencilerin can güvenliğinin tehlikede olduğu belirtildi.

Bolu'nun Göynük ilçesi Ahmetbeyler köyünde, köy halkı ağır tonajlı araçların geçişini engellemek için ayaklandı.

Son günlerde Ahmetbeyler köyünün içerisinden ağır tonajlı araçların geçişine köy halkı tepki gösterdi. Halk, ağır tonajlı araçların köydeki evlere ve yollara zarar verdiğini belirterek ayaklanma başlattı. Köyün tüm giriş çıkışlarında lastik yakarak duruma tepki gösteren vatandaşlar ilgili birimlerden yardım talep etti. Ayrıca köy halkı, bu yol güzergahını kullanan öğrenci servislerinin olduğunu ve öğrencilerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Köyün muhtarı ise, ağır tonajlı araçların bozduğu köy yollarının yaptırılacağını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
Gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru

Gayrimenkul satışında patlama! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Türkiye 2025'te en çok neyi aradı? Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var

Türkiye 2025'te en çok neyi aradı? Liste çıktı, sonuçlar ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.