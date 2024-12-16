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Bolu'da bugün okul var mı? 16 Aralık Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu'da bugün okul var mı? 16 Aralık Bolu'da okullar tatil mi?
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Bolu'da 16 Aralık tarihinde okulların tatil mi ve bugün Bolu'da okul var mı soruları gündeme geliyor. Bolu'da kar yağışı var mı ve kar kalınlığı ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde okullara bir ara verildi. Peki, Bolu'da bugün okullar açık mı? Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu ve ilçelerinde bugün okullar açık mı ve Bolu'da okullar tatil mi sorularına yanıt aranıyor. Kar yağışı sebebiyle Bolu'da okullara bir gün ara verildi. Bolu'da bugün okul var mı? 16 Aralık Bolu'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir...

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'nun 4 ilçesinde devam eden kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Bolu'nun yüksek kesimlerinde gün boyu kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Yarın da kar yağışının devam etmesi beklenen Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bolu'da bugün okul var mı? 16 Aralık Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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