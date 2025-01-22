Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 76 kişinin öldüğü yangına ilişkin, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait" dedi. Yangın sonrasında Bolu Belediyesi'nin resmi internet sitesine erişilememesi dikkat çekerken, sitedeki yetki şemasında İtfaiye Müdürlüğü'nün Özcan'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağlı olduğu ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hangi partiden?

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN HANGİ PARTİDEN?

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Özgeçmişi

Bolu – 1973, Galip, Emine.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.