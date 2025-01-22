Üye Girişi
Haberler
MGK'dan 7 maddelik bildiri: Terör örgütleri her hâlükârda tasfiye edilecek

MGK toplantısı sonrası çok net terör mesajı
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
79 kişiye mezar olan Bolu'daki otel yıkılacak

79 kişiye mezar olan Bolu'daki otel için karar verildi
79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hangi partiden?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hangi partiden?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkan Özcan, Kartalkaya'da 76 kişinin öldüğü yangın mahallinde yaptığı açıklamada, geceden bu yana Grand Kartal Otel'deki yangını söndürmek ve can kayıplarını azaltmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Peki, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hangi partiden?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 76 kişinin öldüğü yangına ilişkin, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait" dedi. Yangın sonrasında Bolu Belediyesi'nin resmi internet sitesine erişilememesi dikkat çekerken, sitedeki yetki şemasında İtfaiye Müdürlüğü'nün Özcan'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağlı olduğu ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hangi partiden?

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN HANGİ PARTİDEN?

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Özgeçmişi

Bolu – 1973, Galip, Emine.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
img

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
img

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

Kartal, Bilbao'yu sahadan sildi
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.