Bölgesel parklar, üst geçitler ve diğer projeler… 'Hendek için yeni projelerimiz hazır'

Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, Hendek ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programında Hendek Kapalı Pazar yerini ziyaret eden Alemdar, talep ve görüşlere kulak verdi. Ardından Başpınar Mahallesi esnafıyla bir araya gelen Alemdar, hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Programlarının son durağında ise Hantek seçim irtibat bürosu açılışı ve mahalle buluşmasına katılan Alemdar, hayırlı olsun dilekleriyle kurdeleyi kesti. Oldukça yoğun bir katılımın gerçekleştiği programlara, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Hendek Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Turgut Babaoğlu, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Adem Öz, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, AK Parti Hendek Kadın Kolları Başkanı Tülay Ekşioğlu ve AK Parti Hendek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer İbrahimbaş katıldı.

Cumhur İttifakı ilkeli bir dava yürüyüşüdür

Programda konuşan AK Parti Hendek İlçe Başkanı Adem Öz, "Programımızın mahallemize ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'mız 15 Temmuz sonrası kurulmuş ilkeli bir dava yürüyüşüdür. Bizler adeta etle tırnak gibiyiz. Bu ittifaka hep birlikte sahip çıkacağız. Yusuf başkanımız ve Turgut başkanımız ilçemizi 5 yılda çok daha farklı yerlere getirecek. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, "Sizler bu meydanları bu kalabalıkla doldurdukça, bizler 31 Mart'ta büyük bir zafer kazanacağımıza daha çok inanıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah hem Sakarya hem de Hendek olarak 1 Nisan sabahına çok daha heyecanlı ve coşkulu uyanacağız" diye konuştu.

Talepleri yerine getireceğiz

Hendek Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Babaoğlu, "Sizlerin teveccühü ile belediye başkanı oldum. 5 yılda çok işler yaptık. Tabi ki eksiklerimiz vardır. Artık çıraklık dönemi bitti. Birçok eksiğimizi tamamladık. Şimdi Yusuf Başkanımızın desteği ve azimli çalışma ile ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Yeni mahallenin yağmursuyu sorununu çözdük. Kilitli parke ve asfalt çalışmaları yaptık. 11 mahallemizde büyük parklar yaptık. Burada da eksiklerimizi tamamlayacağız. En büyük ihtiyacın Sağlık Ocağı olduğunu biliyoruz. Bunun için fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Burada halı saha talebi oldu bu talebi de karşılayıp en kısa sürede halı sahamızı faaliyete alacağız" şeklinde konuştu.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır

MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ise, "Sakarya'nın 16 ilçesinde inanmışlık ve dava şuuruyla hareket ediliyor. Başka hiçbir hesap kitap yapılmıyor. Kimse nefsiyle hareket etmiyor. Cumhurbaşkanımız diyor ki herkes istediği partide siyaset yapabilir fakat Cumhur İttifakı treninden inenler bir daha bu trene binemezler. Bizim duruşumuz tarafımız ve adayımız belli. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. İnşallah hep beraber zafere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

16 ilçemizin tamamını kazanacağız

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya'nın 31 Mart'ta rekor kıracağını belirterek, " Hendek her zaman Cumhur İttifakı'nın yanında oldu. Allah sizden razı olsun. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bizim bu seçimde iddiamız şu; büyükşehirde rekor oy alıp Türkiye birincisi olmak ve 16 ilçemizin de tamamını kazanmaktır. Bunun için canla başla çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak oyumuzu çok ciddi bir şekilde yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu trenden inen bir daha bu trene binemez. Bizim adayımız Hendek'te bizim Turgut'tur. Bunun üstüne başka laf yok. Hendekli hemşerilerim Turgut başkanımıza ve Yusuf başkanımıza sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak için planlarımızı tamamladık

Programda konuşan Alemdar, "Bizler yıllardır siyaset yapıyoruz. Turgut başkanımızla geçtiğimiz beş yılın analizini yaptık. Şimdi yeni dönem için başı dik olarak karşınızda, kendisine hizmetleri için teşekkür ediyorum. Hayat değişiyor beklentiler gelişiyor. İnşallah biz milletimize hizmetkar olmaya geliyoruz. İyi günde de kötü günde de sizinle birlikte olacağız. 672 mahallemize hizmet götürmeyi, çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak için planlarımızı tamamladık" dedi.

Her ilçemizi kendi şartlarına göre planladık

Başkan Adayı Alemdar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü, "Projelerimizi tamamladık. Buradabölgesel park yapacağız. Sadece halı saha, basketbol sahası, oyun grubu olan değil, tüm kesimlerin vakit geçirebildiği nefes alabildiği temalı parklar yapacağız. Bu sorunu en kısa sürede Turgut başkanımızla beraber çözeceğiz. E5 yolunun ikiye böldüğü Hendek'te karşıdan karşıya geçmek için katlı geçişler yapacağız. Terminalimizi yenileyeceğiz. İlkokul ve ortaokula giden çocuklarımıza belediye araçlarımızla ücretsiz ulaşım, lise ve üniversite öğrencilerimde yüzde 54 indirim sağlayacağız. Çiftçilerimizin üretimde toprak analizinde ilacında tüccara götürünceye kadar yanında olacağız. Her ilçemizi kendi şartlarına göre planladık" diye konuştu.