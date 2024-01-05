Boğaz reflüsü nedir, belirtileri neler? Boğaz reflüsü bulaşıcı mı?

Boğaz reflüsü, mide asidinin yemek borusuna ve boğaza geri dönmesi durumudur. Bu durum genellikle mide ekşimesi, ağızda acı tat ve yutkunma zorluğu gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzun süreli ve tedavi edilmeyen boğaz reflüsü ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

BOĞAZ REFLÜSÜ NEDİR?

Boğaz reflüsü, mide içeriğinin yemek borusundan yukarı doğru geri kaçması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Normalde mide içeriği asitlidir ve bu asit, yemek borusu ve boğaz içinde tahrişe neden olabilir. Boğaz reflüsü genellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olarak da adlandırılır.

BOĞAZ REFLÜSÜ BELİRTİLERİ

Boğaz Ağrısı ve Tahrişi: Boğaz reflüsü, boğazda yanma, tahriş ve ağrıya yol açabilir.

Öksürük: Sürekli öksürük, özellikle sabahları artabilir.

Ses Kısıklığı: Boğazda tahriş nedeniyle ses kısıklığı yaşanabilir.

Yutma Zorluğu: Yemek borusundaki tahriş, yutma zorluğuna neden olabilir.

Geğirme ve Hıçkırık : Mide içeriğinin yukarı doğru kaçması sonucu geğirme ve hıçkırık artabilir.

Ağız Kokusu: Asit içeriği ağızda kötü bir tat ve kokuya neden olabilir.

BOĞAZ REFLÜSÜ BULAŞICI MI?

Boğaz reflüsü bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu durum, mide içeriğinin geri kaçması sonucu oluşan bir fizyolojik durumu ifade eder. Ancak, belirtileri olan kişilerin aynı ortamı paylaşan diğer kişilere rahatsızlık verebilecek öksürük gibi semptomları olabilir.

BOĞAZ REFLÜSÜ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Asidik ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, yatmadan önce ağır yemeklerden kaçınmak, yüksek yastıkla uyumak gibi yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir.

İlaçlar: Doktorun önerisiyle antiasit ilaçlar, proton pompası inhibitörleri gibi ilaçlar kullanılabilir.

Cerrahi Tedavi: Şiddetli durumlarda, cerrahi müdahale gerekebilir.