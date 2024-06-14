Boğaz köprüsü kapalı mı? Boğaz köprüsü neden kapandı, ne zaman açılacak?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelişme sonrası Boğaz köprüsü kapalı mı? Boğaz köprüsü neden kapandı, ne zaman açılacak merak edildi.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ KAPALI MI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. SMA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir şahsın eylemi nedeniyle kapatıldığı ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

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