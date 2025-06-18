Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
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Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
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Bir Türk turist, Bodrum'da gittiği restoranda dört kez menü istemelerine rağmen masaya izinsiz getirilen mezeler nedeniyle 20.000 TL'lik hesapla karşılaştı. Sosyal medyada durumu paylaşan turist, tatilcilere "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin" uyarısında bulundu.

Yaz sezonunun gözde tatil merkezlerinden Bodrum, bu kez yüksek hesap şikayetleriyle gündemde... Tatil için Bodrum'a giden bir Türk turistin yaşadığı olay kısa sürede gündem oldu.

20 BİN LİRALIK HESAP GELDİ

İddiaya göre, bir restoranda yemek yemek isteyen turist ve arkadaşları, dört kez menü istemelerine rağmen önlerine doğrudan mezeler konuldu. Sipariş verilmeden gelen ürünlerle birlikte hesap beklenenden çok daha fazla geldi. Yemeğin sonunda 20 bin TL'lik faturayı gören turist duruma isyan etti.

"FİŞLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

O anları sosyal medya hesabında paylaşan turist, "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin. Her mekanda mutlaka yemediğiniz bir şeyler ekliyorlar. 4 kere menü istedik, menü yerine mezeler geldi. 20.000 TL hesap ödedik" dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Sosyal medya kullanıcıları ise olayın ardından restoranlara yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar, benzer durumları daha önce yaşadıklarını ifade ederken, Bodrum'da keyifli bir tatilin fahiş fiyatlar nedeniyle zorluğa dönüştüğünü dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Paylaşımına,Bodrum'u yine yeniden sevmedim diyorsun yine gidip kazığı yiyorsun.işte siz zenginler kusura bakmayın herşey, turizmden bu pahalılık sizin yüzünüzden.gariban gitmiyor,gidemiyor...Siz hem gidip hem kazığı yiyip hem de ağlıyorsunuz.

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

Bodruma felan gidilmez artık ??

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