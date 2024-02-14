Bizim Hoca: Bezdum Da filmi oyuncuları kim? Bizim Hoca: Bezdum Da filmi konusu, oyuncuları ve Bizim Hoca: Bezdum Da özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Hoca: Bezdum Da filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Hoca: Bezdum Da filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Hoca: Bezdum Da konusu nedir, Bizim Hoca: Bezdum Da oyuncuları kimler ve Bizim Hoca: Bezdum Da özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM HOCA: BEZDUM DA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bezdum Daa, yetimhaneden beri bir arada olan üç kafadarın hikayesidir. Feridun, Tamer ve Cahit, yıllardır birlikte küçük çaplı dalavereler çevirmişlerdir ve artık temiz bir hayat istemektedirler. Aradıkları fırsat, hiç beklemedikleri yerden gelir. Aylar önce aldıkları bir piyango biletine 50 milyon TL'lik ikramiye vurmuştur! Feridun, Cahit ve Tamer daha bu piyangonun sevincini yaşayamadan evleri polis tarafından basılır. Feridun, polislerden kaçarken bileti bir inşaata saklar ama üçü de kıskıvrak yakalanır ve hapse atılır. Aradan dört ay geçer. Feridun, Tamer ve Cahit, fırsatını bulup hapishaneden firar eder. Tam da bu noktada olaylar, içinden çıkamayacakları kadar karışır. Feridun, kaçarken bir imam kıyafeti bulup giyer ve kendisini bir Karadeniz köyünde bulur. Burası, bileti sakladığı köydür ve hiçbir şey umdukları gibi gitmeyecektir. Feridun'un bileti sakladığı inşaat, aradan geçen sürede köy camisi olmuştur. Üstelik ahali, imam kıyafetleriyle gelen Feridun'u köyün yeni hocası sanmıştır. Feridun, bileti alana kadar imam rolü yapmaya mecbur kalır ve köy halkının birbirinden eğlenceli hikayelerine dahil olur. Yıllardır birbiriyle didişen iki komşu esnaf Cemile ve Hasan; Cemile'nin işsiz güçsüz kardeşi Bahattin ve Hasan'ın kardeşi Nebahat arasındaki gizli aşk, köyün sahtekar muhtarı Hüseyin, köylünün tarlalarını gizlice ele geçirmeye çalışan müteahhit Necmi, muhtar Hüseyin'in güzeller güzeli kızı Feyza ve bu karakterlerin tam ortasına düşen üç kafadar...Feridun, Tamer ve Cahit, imam rolünü sürdürüp camide saklı bileti bulmaya çalışırken köy halkını da birbirine katacak ve çözmek için kendilerine has yöntemlere başvuracaklardır.

BİZİM HOCA: BEZDUM DA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Onur Dilber, Sadi Celil Cengiz, Ufuk Özdemir, Asuman Dabak