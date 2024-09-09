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Bizi Birleştiren Hayat dizisi oyuncuları kim? Bizi Birleştiren Hayat konusu nedir, ne zaman başlıyor?

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Bizi Birleştiren Hayat başrol oyuncuları kim, dizinin konusu ne? Bizi Birleştiren Hayat ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Bizi Birleştiren Hayat dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni sezonda Kanal D'de başlayacak olan Bizi Birleştiren Hayat dizisi gündemde merak edilen ve araştırılan dizilerden biri. Peki Bizi Birleştiren Hayat dizisi konusu ne?

Bizi Birleştiren Hayat dizisi oyuncuları kim? Bizi Birleştiren Hayat konusu nedir, ne zaman başlıyor? Bizi Birleştiren Hayat dizisi başrolünde kimler var? Günlük dizi formatında yayınlanacak olan Bizi Birleştiren Hayat, hafta içi her gün seyircisiyle buluşacak. Bizi Birleştiren Hayat ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizde…

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı Bizi Birleştiren Hayat dizisinde onlara eşlik eden isimler; Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, Irmak Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Ayça İşözen, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu.

Bizi Birleştiren Hayat dizisi oyuncuları kim? Bizi Birleştiren Hayat konusu nedir, ne zaman başlıyor?

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT KONUSU NE?

Soylu bir aileden gelen Münevver Hanım (Nilgün Kasapbaşoğlu), yıllar eskitse de hâlâ gösterişli olan konağında, emektar hizmetçisi Suzan ile birlikte yaşamaktadır. Bir gece konağın kapısına, ablası tarafından bırakılan küçük kız çocuğu, bir tek Münevver'in değil, birçok kişinin de hayatını tamamen değiştirecektir. Küçük Mine, Münevver'in aslında varlığından habersiz olduğu torunudur. Mine'nin boynundaki kolyeyi görünce neye uğradığını şaşıran Münevver Hanım, yıllardır kendisini arayıp sormayan kızının peşine düşer. Saklanan o kadar çok sır ve öyle bir cinayet vardır ki; bunların açığa çıkmasıyla Münevver dahil pek çok kişinin hayatı altüst olacak, düzenler bozulacak, yuvalar dağılacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Bizi Birleştiren Hayat dizisi oyuncuları kim? Bizi Birleştiren Hayat konusu nedir, ne zaman başlıyor?

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT SAAT KAÇTA?

Bizi Birleştiren Hayat 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 11.00'de Kanal D'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
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