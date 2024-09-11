Özellikle kaybolan veya çalınan cihazlar için kritik bir güvenlik çözümü olan BitLocker, hem sabit diskler hem de taşınabilir cihazlar için uygulanabilir.Peki, BitLocker nedir?

BİTLOCKER NEDİR?

BitLocker, Microsoft tarafından geliştirilen ve Windows işletim sisteminde kullanılan bir disk şifreleme teknolojisidir. Bu teknoloji, kullanıcıların bilgisayarlarındaki verileri yetkisiz erişimden korumak için güçlü bir şifreleme yöntemi sağlar. BitLocker, sürücüdeki tüm verileri şifreleyerek, bilgisayar kaybolduğunda veya çalındığında hassas bilgilere erişimi engellemek için kullanılır.

BitLocker, özellikle kurumsal ve bireysel kullanıcılara yönelik güçlü güvenlik özellikleri sunar. BitLocker ile sabit disklerde ya da taşınabilir cihazlardaki verilerin çalınmasını engellemek için Trusted Platform Module (TPM) adlı bir çipten faydalanılır. TPM, şifreleme anahtarlarını güvenli bir şekilde saklayarak, bilgisayar açılmadan veya veriler erişilmeden önce kimlik doğrulama yapılmasını sağlar. Böylece, bir saldırgan disk üzerinde fiziksel erişim sağlasa bile, verilerin okunabilmesi oldukça zorlaşır.

Ek olarak, BitLocker'da "BitLocker To Go" adı verilen bir özellik bulunur. Bu özellik, USB bellekler gibi taşınabilir depolama cihazlarına da şifreleme uygulanmasını sağlar. Kullanıcılar, şifrelenmiş cihazlarına yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayarak, verilerini koruma altına alabilirler.