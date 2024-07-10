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Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Biricik Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Biricik Sevgilim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Biricik Sevgilim konusu, özeti ve Biricik Sevgilim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Biricik Sevgilim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Biricik Sevgilim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Biricik Sevgilim filmini izleyecek olanların merak ettiği Biricik Sevgilim konusu nedir, Biricik Sevgilim oyuncuları kimler ve Biricik Sevgilim özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beşiktaş çarşısında büyümüş, düsturu hep mertlik doğruluk olmuş ama okuyamamış taksi şoförü Mesut ile babası Lizbon Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi iken doğmuş, Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli kültür kentlerinde büyümüş, ailesi İstanbul'a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş ve genç yaşına rağmen büyük başarılarla Sosyoloji bölümünde doçent olmuş Nihan' ın sınır tanımaz aşkını anlatıyor.

BİRİCİK SEVGİLİMFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YAPIM YILI: 2022

YÖNETMEN: MUSTAFA UĞUR YAĞCIOĞLU

SENARYO: MUSTAFA UĞUR YAĞCIOĞLU

OYUNCULAR: ETEM CANER KARAÜÇ, EKİN MERT DAYMAZ, ASLI BEKİROĞLU, NERGİS KUMBASAR, EREN GENÇ, HACER TOGAY, OĞUZ OKUL

Osman Demir
Osman Demir
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