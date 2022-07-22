Birce Akalay ne dedi? Birce Akalay neden gündem oldu? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birce Akalay ne dedi? Birce Akalay neden gündem oldu?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Birce Akalay ne dedi? Birce Akalay neden gündem oldu?

Birce Akalay kullandığı ifadeler sorası gündem olurken, açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Pekiş, Birce Akalay ne dedi? Birce Akalay neden gündem oldu? İşte, merak edilen konunun detayları…

Son günlerde sosyal medyada ve gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Birce Akalay sözleri ile gündem oldu. Peki, Birce Akalay ne dedi? Birce Akalay neden gündem oldu? İşte, Birce Akalay'ın sözleri!

BİRCE AKALAY NE DEDİ?

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Akalay, "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Birce Akalay ne dedi? Birce Akalay neden gündem oldu?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Birce Akalay Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title