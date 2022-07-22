Son günlerde sosyal medyada ve gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Birce Akalay sözleri ile gündem oldu. Peki, Birce Akalay ne dedi? Birce Akalay neden gündem oldu? İşte, Birce Akalay'ın sözleri!

BİRCE AKALAY NE DEDİ?

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Akalay, "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz" ifadelerini kullandı.