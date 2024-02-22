Birce Akalay'ın sevgilisi kim? Birce Akalay'ın sevgilisi adı ne, kiminle sevgili? Birce Akalay ve Hakan Kurtaş sevgilisi mi?

Birce Akalay'ın sevgilisi kim? Merak edilmekt ve magazin dünyasında birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, 14 Şubat'ta, Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini el ele izleyerek aşklarını ilan etti. İkili çıkan aşk haberlerinin ardından henüz bir açıklama yapmadı. Peki, Birce Akalay'ın sevgilisi kim? Birce Akalay'ın sevgilisi adı ne, kiminle sevgili? Birce Akalay ve Hakan Kurtaş sevgilisi mi?

BİRCE AKALAY'IN SEVGİLİSİ KİM?

Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan çift, 14 Şubat'ta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izledi. 14 Şubat'ta, Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini el ele izleyerek aşklarını ilan etti. İkili çıkan aşk haberlerinin ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş, Ezel, A.Ş.K., Analar ve Anneler, Süddülbahir 32 Saat, 8. Gün, Çarpışma, Kadın, Mucize Doktor, Kimler Geldi Kimler Geçti gibi projelerde ve birçok oyunda yer aldı.