Birce Akalay ile Hakan Kurtaş sevgili mi? Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor?

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BİRCE AKALAY İLE HAKAN KURTAŞ SEVGİLİ Mİ?

Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan çift, 14 Şubat'ta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izledi. TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programın haberine göre, 39 yaşındaki Birce Akalay ile 35 yaşındaki Hakan Kurtaş bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, 14 Şubat'ta, Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini el ele izleyerek aşklarını ilan etti.

Birce Akalay

Hakan Kurtaş

EL ELE FİLM İZLEDİLER

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programın haberine göre, 39 yaşındaki Birce Akalay ile 35 yaşındaki Hakan Kurtaş bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, 14 Şubat'ta, Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini el ele izleyerek aşklarını ilan etti. İkili çıkan aşk haberlerinin ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş, Ezel, A.Ş.K., Analar ve Anneler, Süddülbahir 32 Saat, 8. Gün, Çarpışma, Kadın, Mucize Doktor, Kimler Geldi Kimler Geçti gibi projelerde ve birçok oyunda yer aldı.