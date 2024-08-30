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Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı?

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Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Uğur Yücel'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisi 18 Eylül'de 2. sezonunu açacak. Yeni sezonda kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz ise çekimler başlamadan geri adım attı. Peki, Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı?

Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Uğur Yücel'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisi 18 Eylül'de 2. sezonunu açacak. Yeni sezonda kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz ise çekimler başlamadan geri adım attı. Peki, Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Detaylar...

BİRAN DAMLA YILMAZ SANDIK KOKUSU'NDAN NEDEN AYRILDI?

Yeni sezonda Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan sözleşme koşullarında anlaşamadığı gerekçesiyle projeden ayrıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karsu'nun kuzeni Ayça rolüyle kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan ayrılık kararı aldı. Oyuncunun sözleşme koşullarından dolayı anlaşamadığı için ayrıldığı öğrenildi. Oyuncu, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı?

Kırgın Çiçekler, Baraj, Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'da rol alan Biran Damla Yılmaz, son olarak Kopuk dizisinde rol almıştı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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