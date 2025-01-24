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'Bir Zamanlar İstanbul' setinde talihsiz kaza: Didem Balçın hastaneye kaldırıldı

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TRT1 ekranlarında yakında başlayacak olan 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin setinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Dizinin kadrosunda bulunan ünlü oyuncu Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp başını yaraladı. Acilen hastaneye kaldırılan Balçın'ın tedavisi devam ediyor.

'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin setinde oyuncu Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp başını yaraladı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Didem Balçın'ın tedavisi sürüyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

1990'lı yıllarda geçen ve toplumsal sorunları, suç dünyasını işleyen 'Bir Zamanlar İstanbul', izleyicileri derin bir hikayenin içine çekmeyi amaçlıyor. İki genç karakterin adalet arayışı merkezinde gelişen dizi, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahneleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

'Bir Zamanlar İstanbul' setinde talihsiz kaza: Didem Balçın hastaneye kaldırıldı

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizinin kadrosunda, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş yer alıyor.

'Bir Zamanlar İstanbul' setinde talihsiz kaza: Didem Balçın hastaneye kaldırıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Televizyon
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıözgür:

geçmiş olsun

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Acil şifalar dileriz

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