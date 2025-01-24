'Bir Zamanlar İstanbul' setinde talihsiz kaza: Didem Balçın hastaneye kaldırıldı

'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin setinde oyuncu Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp başını yaraladı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Didem Balçın'ın tedavisi sürüyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

1990'lı yıllarda geçen ve toplumsal sorunları, suç dünyasını işleyen 'Bir Zamanlar İstanbul', izleyicileri derin bir hikayenin içine çekmeyi amaçlıyor. İki genç karakterin adalet arayışı merkezinde gelişen dizi, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahneleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizinin kadrosunda, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş yer alıyor.