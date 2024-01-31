Bir Sevdadır konusu ne, oyucuları kim TRT1?
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Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır.Bir Sevdadır dizisi canlı izle! TRT1 Bir Sevdadır . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Bir Sevdadır konusu ne, oyucuları kim?
BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NE?
Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...
BİR SEVDADIR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Feyyaz Şerifoğlu - Yasin Bıçakçı
Sude Zülal Güler - Yeşil Dağlıca
Ekin Mert Daymaz - Tufan Dağlıca
Sinem Uslu - Gülender Bıçakçı
Sinan Tuzcu - İshak Ali Bıçakçı
Seray Gözler - Boncuk Nine
Hakan Karsak - Engin Albayrak