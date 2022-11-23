FOX Tv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Bir Peri Masalı dizisinde yer alan Figen Kireci karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bir Peri Masalı Figen Kireci kimdir? Bir Peri Masalı Figen Kireci gerçekte kim, adı ne? Figen Kireci karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Bir Peri Masalı Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Bir Peri Masalı dizisinin karakterlerinden Figen, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Peri Masalı Figen Kireci karakteri merak konusu oldu. Peki, Bir Peri Masalı Figen Kireci kimdir? Bir Peri Masalı Figen Kireci gerçekte kim, adı ne? Figen Kireci karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI FİGEN KİRECİ KİMDİR?

Bir Peri Masalı dizisinde Figen Kireci karakterini Deniz Uğur canlandırmaktadır.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur 17 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un eşi, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da Keriman Halis Ece'nin, besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri David Bennent, Anne Bennent, anneleri dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu bir Avrupalı ailenin mensubudur.