Haberler

Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler, resmi işlemler için 30 kilometre yol gitmek zorunda kalmaları nedeniyle 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmak için referanduma gitti. Mahalledeki 780 seçmenden 510'u sandığa giderken, 480 "Evet" oyuyla mahallenin Kumlu'ya bağlanması kararı alındı. Kumlu Belediye Meclisi'nin onayladığı karar, 21 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

  • Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, 21 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla Kumlu ilçesine bağlandı.
  • Uzunkavak Mahallesi'nde yapılan referandumda 510 seçmenden 480'i 'Evet' oyu verdi.
  • Kumlu ilçesinin sınırları bu değişiklikle 80 yıl sonra güncellendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ İLÇEYE BAĞLANMAK İSTEDİLER

Depremzedelerin yaşadığı Uzunkavak Mahallesi'nde vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

510 KİŞİ OY KULLANDI

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy verdi.

Bir mahalle referanduma gitti, 80 yıl sonra ilçenin sınırları değişti

İLÇENİN SINIR 80 YIL SONRA DEĞİŞTİ

Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırıldı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye Meclisi'nden de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için onay çıkınca ilçenin sınırı 80 yıl sonra değişti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayınlanan 21 Kasım 2025 tarihli 10619 sayılı kararla birlikte Uzunkavak Mahallesi resmi olarak Kumlu ilçesine bağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?

Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri'ne mesaj mı gönderdi?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Umarız hükümet bir SOLUTİON yani ÇÖZÜM bulur Hatay ın Reyhanlı ilçesindeki tüm depremzedeler için. Umarız işlenmeyen topraklar depremzedelere ve insanlara verilir. Böylelik ile depremzedeler ve insanlar o topraklara BAKIM yapabilir. Atasözü derki .. BAKARSAN BAĞ OLUR, BAKMAZSAN DAĞ OLUR. ... Yani topraklar insansız kalırlarsa DAĞ olurlar ve bir işe yaramazlar. Ancak eğer sahipsiz veya bakımsız topraklar insanlara verilirse, insanlar o topraklara BAKIM yapabilir ve topraklar BAĞ olabilirler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.