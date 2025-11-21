Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler, resmi işlemler için 30 kilometre yol gitmek zorunda kalmaları nedeniyle 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmak için referanduma gitti. Mahalledeki 780 seçmenden 510'u sandığa giderken, 480 "Evet" oyuyla mahallenin Kumlu'ya bağlanması kararı alındı. Kumlu Belediye Meclisi'nin onayladığı karar, 21 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
- Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, 21 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla Kumlu ilçesine bağlandı.
- Uzunkavak Mahallesi'nde yapılan referandumda 510 seçmenden 480'i 'Evet' oyu verdi.
- Kumlu ilçesinin sınırları bu değişiklikle 80 yıl sonra güncellendi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti.
3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ İLÇEYE BAĞLANMAK İSTEDİLER
Depremzedelerin yaşadığı Uzunkavak Mahallesi'nde vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.
510 KİŞİ OY KULLANDI
Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy verdi.
İLÇENİN SINIR 80 YIL SONRA DEĞİŞTİ
Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırıldı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye Meclisi'nden de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için onay çıkınca ilçenin sınırı 80 yıl sonra değişti.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Resmi Gazete'de yayınlanan 21 Kasım 2025 tarihli 10619 sayılı kararla birlikte Uzunkavak Mahallesi resmi olarak Kumlu ilçesine bağlandı.