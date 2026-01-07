Haberler

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı

Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir vatandaş, unlu mamuller satışı yapan işletmeden aldığı kurabiyeden bir ısırık alınca şoke oldu. Kurabiyenin içinde sigara izmariti çıktı.

  • Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede son tüketim tarihi geçmiş süt ve peynir ürünleri tespit etti.
  • İşletmeye son tüketim tarihi geçmiş ürünler ve imalathanedeki uygunsuzluklar nedeniyle yaklaşık 35 bin TL idari para cezası kesildi.
  • Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aynı işletmeye kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle 5 bin 500 TL ceza uyguladı.

Bir vatandaşın çikolatalı kurabiye satın aldıktan sonra ürünü yerken içerisinden sigara izmariti çıktığını iddia etmesi üzerine ilgili ekipler harekete geçti. Şikâyet doğrultusunda yapılan incelemeler kapsamında, ihbar edilen işletmeye denetim gerçekleştirildi.

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER

İhbar ve şikayet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti.

35 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

KALDIRIMI DA İŞGAL ETMİŞLER

Aynı işletmede inceleme yapan Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle işletmeye 5 bin 500 TL tutarında ayrı bir cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Pastahaneler ve lokantalar firincilar acil her hafta kontrol edilmelidir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

